Idosa fica gravemente ferida em incêndio numa casa em Ponte de Sor

Fogo atingiu sala da habitação localizada no primeiro andar do prédio.

Uma idosa de 80 anos sofreu esta terça-feira ferimentos graves na sequência de um incêndio numa habitação situada na freguesia de Galveias, concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, revelou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 14h21, atingiu a sala da habitação, no primeiro andar do prédio localizado na Rua São João de Deus.

Segundo a mesma fonte, a idosa sofreu ferimentos graves devido a queimaduras e foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital do concelho vizinho de Abrantes, no distrito de Santarém.

As operações de socorro e combate às chamas envolveram 21 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Sor e da GNR, apoiados por oito veículos.