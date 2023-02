António Costa assume choque perante relatório de abusos sexuais na Igreja Católica

Primeiro-ministro deu conta que as ministras da Justiça e do Trabalho vão reunir-se com a comissão.

O chefe do Governo considerou esta terça-feira que o relatório sobre abusos sexuais na Igreja Católica chocou toda a sociedade e anunciou que as ministras da Justiça e do Trabalho vão reunir-se com a comissão porque "há um conjunto de lições a tirar".

"Em primeiro lugar, acho que é um tema que obviamente choca toda a sociedade, que nos perturba a todos, sobretudo porque não sinaliza só abusos sobre crianças no seio da Igreja, ou nos espaços da Igreja, mas por ser uma realidade mais transversal à sociedade", disse António Costa esta tarde no Porto.

À margem de uma aula que deu esta terça-feira na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, intitulada "Novos desafios e constantes da geopolítica portuguesa", o primeiro-ministro avançou que as ministras da Justiça e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vão reunir-se também com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.