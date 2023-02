Deputado do Chega chama PSP à Assembleia Municipal de Lisboa depois de ser acusado de xenofobia

Presidente da AML, Rosário Farmhouse, decidiu interromper os trabalhos para esclarecer a situação.

O deputado do Chega na Assembleia Municipal de Lisboa Bruno Mascarenhas chamou esta terça-feira a polícia à reunião deste órgão e apresentou queixa contra o independente eleito pela coligação PS/Livre Miguel Graça, que o acusou de racismo e xenofobia.

Cerca das 16h45, constatou a Lusa no local, dois agentes Polícia de Segurança Pública (PSP) entraram na sala onde decorre a reunião, no Fórum Lisboa, tendo momentos depois saído acompanhados do deputado municipal do Chega.

Na altura, os deputados questionaram o que se estava a passar e a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmhouse (PS), decidiu interromper os trabalhos para esclarecer a situação.

Minutos depois, o deputado do Chega voltou a entrar na sala e disse à Lusa que chamou a PSP para apresentar "uma denúncia" contra o deputado Miguel Graça, que o acusou de fazer uma intervenção racista e xenófoba.

Antes, Bruno Mascarenhas saudou as notícias de que a decisão de construir uma mesquita no Martim Moniz vai ser repensada: "A câmara entendeu que, realmente, era um perigo para a cidade que haja ali a questão do Islão radical".

"Uma coisa é acolher bem quem cá vem, outra coisa é defender a política de guetos, porque a multiculturalidade não é mais do que defender a política de guetos", afirmou o deputado do Chega.

Fazendo uma interpelação à mesa da assembleia, o deputado Miguel Graça considerou que a intervenção do Chega foi "uma declaração racista e xenófoba", alertando que "o racismo é crime em Portugal" e pedindo para que o excerto da ata com a intervenção de Bruno Mascarenhas seja enviado à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR).