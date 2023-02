Localizado quarto de Christian Atsu e encontrados dois pares de sapatos, confirma empresário

Jogador continua desaparecido nove dias depois dos sismos que abalaram a Turquia e a Síria.

O empresário Nana Sechere revelou esta terça-feira que o quarto do futebolista ganês Christian Atsu foi localizado, após o sismo que abalou a Turquia e a Síria, e que foram encontrados dois pares de sapatos.

Em 07 de fevereiro, a Federação ganesa deu conta de que o antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, de 31 anos, tinha sido resgatado dos escombros de um prédio que colapsou, algo que viria a ser desmentido mais tarde.

"Já se passaram nove dias desde o terremoto e ainda não localizámos o Christian [Atsu]. Estou no local do terramoto em Hatay com a família do Christian. As cenas são inimagináveis e os nossos corações estão partidos por todas as pessoas afetadas", começou por escrever o empresário de Atsu, na rede social Twitter.

O dirigente confirmou, depois, que obteve a "localização exata do quarto" do avançado dos turcos do Hatayspor e que foram encontrados dois pares de sapatos.

"Ontem [segunda-feira], recebemos a confirmação de que as imagens térmicas mostravam sinais de até cinco vidas, no entanto, disseram-me que a única confirmação real da vida é através da visão, olfato e som. Infelizmente, não conseguimos localizá-lo", lamentou.

Nana Sechere falou na necessidade de ter um tradutor no local, entre outros recursos, e acusou ainda o Hatayspor de não estar no terreno com a família.

"As coisas estão a ir incrivelmente devagar e, como resultado, muitos resgates estão a ser adiados e vidas perdidas, devido à falta de recursos disponíveis para os trabalhadores. É uma pena que o clube não esteja no terreno connosco, lado a lado, em busca do Christian", concluiu.

Em 06 de fevereiro, a Turquia e a Síria registaram sismos de magnitudes de 7,8 e 7,5 na escala de Richter, com réplicas fortes, uma das quais de 6,0.

A catástrofe provocou mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria, segundo os dados provisórios mais recentes, sendo este último país cenário de uma guerra civil que dura há mais de uma década.