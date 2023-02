Só há pão, massa, carne, ovos e lacticínios para 15 dias devido a greve na Silopor

Paralisação está a deixar vários navios por descarregar.

As associações de pecuária e agro-alimentar alertam que a produção de pão, massas, carne, ovos e lacticínios pode estar ameaçada devido à greve dos trabalhadores da Silopor, que gere os terminais da Trafaria, em Almada e do Beato, em Lisboa.De acordo com a SIC Notícias, a paralisação está a deixar vários navios por descarregar e as associações avisam que Portugal pode já só ter cereais para duas semanas.A Associação dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais revela que, nos próximos dias, poderão faltar produtos nas prateleiras dos supermercados e escassez de alimentos para os animais.