Testemunhos: Sucedem-se relatos de crimes sexuais contra crianças por membros do clero

‘M’ foi abusado num acampamento quando pertencia ao Corpo Nacional de Escutas.

"Entre os 5 e os 10 anos, num orfanato, fiz ali a primária. Havia mais de 300 raparigas. Fui abusada pela primeira vez aos 5 anos, pelo padre que era o dr X, mais ou menos com 40/50 anos, era gordinho. (…)." No inquérito que preencheu com a Comissão Independente, revelou as seguintes modalidades de abuso: exibição de zonas genitais, manipulação de órgãos sexuais, toque de outras zonas erógenas do corpo e/ou beijos nas mesmas zonas, masturbação do outro, sexo anal (a si), visionamento conjunto de pornografia. Tudo isso acontecia no quarto do padre ou na sacristia, uma vez por semana, ao longo de anos. "Com a conivência das freiras", mandava chamá-la e levava-a. Fez queixa a uma freira: "Que estava maluca e era mentirosa... Fiquei 3 dias sem comer." "(…) Quando contei à minha mãe, ela não acreditou e, ainda pior, disse que eu era culpada! O companheiro da minha mãe também abusou de mim, aos 13 anos."

