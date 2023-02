PSP recebeu 314 queixas de tentativas de homicídio entre jovens namorados

"Ele é um ótimo amigo e um ótimo filho. É o melhor ator que eu conheci. O

pior dele, demonstrava-o a mim." O relato pertence a uma das vítimas de violência no namoro que fez queixa às autoridades nos últimos cinco anos. Dados da PSP, que lançou a campanha ‘No namoro, não há guerra’ - a propósito do Dia dos Namorados, celebrado esta terça-feira -, revelam que 76% das vítimas não fazem queixa.Saiba mais no Correio da Manhã