Incêndio em camião que transportava laranjas corta A23 junto à saída para Torres Novas

Um camião ardeu durante a madrugada desta quarta-feira na A23 entre o nó da portagem da A1 e a saída para Torres Novas.

O acidente aconteceu à 1h30 quando o contentor do camião, que estava carregado de laranjas, se incendiou. O condutor ainda conseguiu separar o trator do contentor. No entanto, não conseguiu evitar o incêndio e toda a carga ficou destruída, assim como o contentor.

O fogo provocou ainda danos no alcatrão, estando a circulação ao trânsito cortada entre o nó da portagem da A1 e a saída para Torres Novas.