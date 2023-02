Grupo de ativistas invade e vandaliza Aeródromo de Tires num protesto contra viagens de jato privado

Um grupo de ativistas invadiu e vandalizou na tarde desta terça-feira o aeródromo de Tires, num protesto contra as viagens de jato privado.

Os ativistas protestaram contra a utilização deste meio de transporque, que emite 10 vezes mais gases com efeito de estufa por pessoa que um voo comercial. Num vídeo divulgado na página de

de apoio à iniciativa, é possível ver o grupo a entrar no aeródromo com faixas onde se lia "o vosso luxo, a nossa sobrevivência".

O grupo atirou contra as paredes do aeródromo balões com tinta vermelha.confirmou junto da PSP a situação, que afirmou ainda que o grupo, composto por entre seis e oito pessoas, já tinha fugido do local quando os agentes chegaram.