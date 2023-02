Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar presidente da Ucrânia

Zelensky, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa pretendia "anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky".

No entanto o anúncio foi feito esta quarta-feira, devido à iniciativa parlamentar sobre o tema.