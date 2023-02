Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos marca greve parcial a partir de março

Pretendem mostrar o seu desagrado perante "a desvalorização profissional" e o "colapso da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)".

O Sindicato dos Trabalhadores do Impostos (STI) avançou com um pré-aviso de greve às três primeiras e às três últimas horas da jornada de trabalho, com início em março e possibilidade de renovação mensal até ao final de 2023.

Com esta paralisação parcial, os trabalhadores dos impostos pretendem mostrar o seu desagrado perante "a desvalorização profissional" e o "colapso da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)", segundo refere o STI num comunicado emitido esta quarta-feira.





A greve, cujo pré-aviso foi emitido esta terça-feira, terá início a partir do próximo mês de março, abrangendo "as primeiras três horas e últimas três da jornada de trabalho", podendo ser renovada por "iguais períodos mensais, até ao final de 2023 ou até que o STI veja as suas reivindicações atendidas".