"Não tem lugar no futebol": Rúben Amorim critica agressões a jornalistas da CMTV

Adeptos já identificados podem pagar multa de cinco mil euros.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, criticou as agressões de adeptos a jornalistas da CMTV realizadas nas imediações do Estádio José Alvalade no final do clássico entre Sporting e Porto, este domingo. "Isso não tem lugar no futebol. Não queremos isso, não faz sentido. O futebol é um mundo de emoções, mas isso é grave e a violência tem de ser erradicada do futebol", disse o treinador.

As declarações do técnico português na antevisão da receção aos dinamarqueses do Midtjylland surgem depois do clube leonino também ter condenado as agressões.





O adepto que agrediu o jornalista Pedro Neves de Sousa e o repórter de imagem José Ramos da

.

já foi identificado e poderá pagar uma multa entre 750 e cinco mil euros