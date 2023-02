Morreu Raquel Welch, atriz e 'sex symbol' dos anos 60

Notícia foi confirmada pelos familiares. Atriz tinha 82 anos.

A atriz e 'sex symbol' dos anos 60 Raquel Welch morreu, esta quarta-feira de manhã, aos 82 anos, avançou o site TMZ.A notícia foi confirmada pelos familiares que dão conta que a atriz norte-americana morreu após um breve período de doença.Raquel Welch tornou-se conhecida pelos papéis nos filmes 'Fantastic Voyage' e 'One Million Years B.C.', de 1966.Em 1995, foi nomeada uma das '100 estrelas mais sexy da história do cinema' numa edição da revista Empire. No mesmo ano ficou em 3ºlugar entre as '100 estrelas mais sexy do século XX' na revista Playboy.A atriz foi casada quatro vezes ao longo da vida. O primeiro matrimónio foi com James Welch com quem esteve casada cinco anos (1959-1964). Seguiram-se Patrick Curtis (1967-1972), Andre Weinfeld (1980-1990) e Richard Palmer (1999-2004). A atriz deixa dois filhos, Tahnee e Damon Welch.