Relatório final revela bebés abusados em instituições da Igreja

São casos residuais, mas nem por isso deixaram de merecer referência no relatório final da comissão coordenada por Pedro Strecht: houve bebés abusados em instituições da Igreja Católica portuguesa. Na página 172 do documento (ponto 4.3.1 - Idade ao primeiro abuso) pode ler-se: "Embora existam relatos residuais de abusos a partir dos 2 anos de idade, reportados por outrem, a incidência torna-se frequente logo a partir dos 6 anos (6,4%), sendo mais elevada no intervalo entre os 10 e os 14 anos. Em termos absolutos, a incidência é mais alta aos 12 anos, com 15% dos casos".