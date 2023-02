Burlão rouba 101 mil euros a idosa viúva há dois meses

Mulher de 76 anos, aposentada e a viver sozinha, foi vítima de falso diretor da Segurança Social.

Uma mulher de 76 anos, aposentada e viúva há pouco mais de dois meses, foi burlada e assaltada por um homem em casa, em Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos. Fazendo-se passar por diretor da Segurança Social, o criminoso fugiu com 101 mil euros em notas e ainda com peças em ouro de valor por estimar.

