Governo aperta banca no crédito à habitação

Objetivo é aprofundar o regime de renegociação obrigatório em caso de subida das taxas de juro.

O Conselho de Ministros que se realiza esta quinta-feira vai aprovar uma série de medidas que aprofundam a renegociação dos empréstimos à habitação com a banca, quando os mutuários se encontram em dificuldade para pagar a casa devido ao aumento das taxas de juro, apurou o CM. Com efeito, a subida da prestação "tem sido muito repentina" e a regras consagradas no decreto-lei 80-A/2022, de 25 de novembro, que definiu um conjunto de novas regras negociais, sempre que a "taxa de esforço" do crédito atinja os 36%, não estão a dar resposta adequada, disse ao CM fonte governamental, que não quis adiantar quais as medidas a anunciar.

