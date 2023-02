Russos falham avanço a leste da Ucrânia

Ofensiva dos militares de Moscovo contra posições ucranianas intensifica-se.

A aparente normalidade na ligação entre Odessa e Mykolaiv, onde centenas de camiões esperam pacientemente pela carga de cereais que há de ser escoada algures pelo vizinho Mar Negro, contrasta com o ofensiva militar dos russos que se intensifica nas margens do rio Dnipro. Na zona de Kherson, na linha de batalha que divide a ocupação russa da defesa ucraniana, as forças de Moscovo bombardearam durante a madrugada desta quarta-feira vários alvos civis dos arredores daquela cidade estratégica sem, contudo, provocarem quaisquer vítimas. Ainda na região de Kherson, o hospital de Beryslav voltou a ser alvo dos russos não havendo baixas civis a registar.

