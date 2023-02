PS e PSD empatados na preferência dos eleitores

Direita ultrapassa a esquerda na preferência dos eleitores.

O PS e o PSD registam um empate técnico no barómetro deste mês e a direita (PSD, Chega, IL, CDS) reúne mais votos (42,7%) do que a esquerda (PS, BE, CDU, PAN e Livre), com 35,8% (no mês passado havia um empate).

