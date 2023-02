Interrompida linha amarela do Metro de Lisboa entre as estações do Marquês de Pombal e Rato

Constrangimento causado por uma avaria na sinalização.



A Metropolitano de Lisboa não tem ainda previsão para a reposição da circulação.



A linha amarela do Metro de Lisboa está esta quinta-feira interrompida entre as estações do Marquês de Pombal e Rato devido a uma avaria na sinalização.