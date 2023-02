Prepare-se! Temperaturas vão aumentar nos próximos dias em Portugal

Para algumas zonas do país, como Braga, estão previstos 24 graus de máxima.

Depois do frio acentuado que marcou o início do ano, Portugal vai registar um aumento de temperaturas nos próximos dias. Há também destaque para o regresso de aguaceiros em alguns pontos do País, aponta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Em Lisboa, as temperaturas variam entre os 8º C e os 19 ºC, com a possibilidade de precipitação.No que diz respeito à zona Norte, em Aveiro e Braga esperam-se as temperaturas mais elevadas. Na sexta-feira, por exemplo, estão previstos 24 ºC.A cidade da Guarda é aquela onde se vai sentir mais frio durante os próximos dias, uma vez que as previsões apontam para temperaturas entre os 2ºC e os 15 ºC.Nas ilhas, não há previsão para uma subida acentuada das temperaturas.Para o Carnaval, que se celebra a 21 de fevereiro, são esperadas temperaturas entre os 9 e os 18 graus em Lisboa. Também no Porto são esperadas temperaturas a oscilar os 9ºC e os 19º C.