Oito detidos por captura e tráfico internacional de meixão no Norte

Enguia europeia consta como espécie protegida e a sua captura pode ser considerada crime de dano contra a natureza.

Três portugueses e cinco chineses foram detidos pela Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima, numa megaoperação por captura e tráfico internacional de meixão, nos distritos do Porto e de Braga.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, foram apreendidos dinheiro, cinco veículos, vários quilos de meixão e material de preservação e tráfico da espécie. A operação resulta de uma investigação e implicou a execução de 14 mandados de busca e apreensão de forma a desmantelar uma rede organizada. Contou com a colaboração do Grupo de Ações Táticas, os Comandos Regionais da Policia Marítima de Braga e do Porto, com a PSP, a GNR e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A enguia europeia, cujo termo 'meixão' designa o estado final, consta como espécie protegida e a sua captura pode ser considerada crime de dano contra a natureza. Os oito detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Porto.