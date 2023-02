Biden promete 'abater' qualquer objeto aéreo que ameace a segurança dos EUA

Presidente dos EUA revelou ainda que pretende falar com o homólogo da China, Xi Jinping, sobre o abate do balão chinês.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou esta quinta-feira que irá "derrubar" qualquer objeto aéreo que ameace a segurança do país, acrescentando que pretende falar com o homólogo da China, Xi Jinping, sobre o abate do balão chinês.

"Se um objeto [voador] representar uma ameaça à segurança dos americanos, eu o derrubarei", frisou o chefe de Estado norte-americano, durante um discurso televisionado, o primeiro desde que os Estados Unidos derrubaram um balão chinês e três objetos voadores não identificados que sobrevoavam a América do Norte.

Joe Biden revelou que estão a ser desenvolvidas "regras mais rígidas" para rastrear, monitorizar e potencialmente abater objetos aéreos desconhecidos.