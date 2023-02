Cartel colombiano abastece rede de tráfico de droga de ‘Xuxa’

O Ministério Público, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), acusou 18 arguidos e três empresas no âmbito da investigação, feita pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, à rede de ‘Xuxa’, alcunha do empresário Rúben Oliveira, de 39 anos.Saiba mais no Correio da Manhã