Homem alcoolizado assassina colega de casa com golpe no pescoço

Os dois homens, ambos imigrantes senegaleses e a residir na mesma casa, na Rua da Fábrica, em Portimão, desentenderam-se cerca das 01h00 de domingo, dia 12. Quando os ânimos já tinham serenado, e sem que nada o fizesse prever, um deles, de 32 anos, atacou o outro, da mesma idade, com uma navalha, atingindo-o mortalmente no pescoço. O homicida foi agora detido pela Polícia Judiciária de Portimão.