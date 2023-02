Capelão cristão deixa a igreja para lutar na guerra na Ucrânia

Maxim Bervinov deixa as orações para agarrar numa AK47 e defender Kherson dos ataques que mataram centenas de ucranianos.

Numa rua escondida de Kherson, a uma curta distância do rio Dnipro, alguns homens cortam lajes de betão junto a um pequeno bosque de árvores aparadas irregularmente por disparos de artilharia. Ao lado, num tronco mutilado pela violência de um tanque de guerra, ergue-se um crucifixo, uma imagem ortodoxa, aleluias a mártires ucranianos da invasão russa e, claro, bandeiras azuis e amarelas. O memorial construído com afinco numa cidade quase sem gente quer perpetuar a memória das duas dezenas de homens que perderam a vida ao tentar travar a invasão de Kherson pelos russos que, agora, permanecem a uns escassos 4 ou 5 quilómetros dali.