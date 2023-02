Professores voltam à rua a 25 de fevereiro, anuncia coordenador do STOP

"Temos de envergonhar este Governo", diz André Pestana.

André Pestana, dirigente do STOP (Sindicato de Todos os Profisisonais de Educação), anunciou esta sexta-feira grande marcha a 25 de fevereiro.À entrada para a reunião com o Ministro da Educação o líder do sindicato criticou a postura do Governo. "Temos de envergonhar este governo. O dinheiro vai para a corrupção, vai para offshores, mas não vai para o importante", disse André Pestana.

O protesto, marcado para 25 de fevereiro, em Lisboa, vai começar no Palácio da Justiça e terminar em frente à Assembleia da República, onde será feito um "enterro da escola pública de qualidade".

André Pestana explicou que no Palácio da Justiça "vão pedir justiça para quem trabalha na escola pública" e depois os manifestantes vão passar pela residência oficial do primeiro- ministro, para "pressionar simbolicamente" António Costa, terminando o protesto em frente à Assembleia República.

A marcha, disse, é uma resposta à "continua intransigência por parte do Ministério da Educação às principais reivindicações dos docentes e não docentes e perante os ataques sucessivos à liberdade e do direito à greve".

"O Governo diz que está a negociar, mas é manifestamente falso. O documento não responde às exigências", acrescentou.Já o líder da FENPROF, Mário Nogueira, disse aos jornalistas que o "primeiro-ministro não é muito sério nas declarações que faz" e realçou ainda que tem a certeza de que " as lutas vão continuar. O exemplo que os colegas estão a dar mostra bem que não estão para baixar os braços".

Além da recuperação dos mais de seis anos de tempo de serviço congelado, o Stop pede um aumento de 120 euros a todos os profissionais para responder à inflação.

Esta sexta-feira, realiza-se a segunda reunião da quinta ronda negocial que começou em setembro e já tem novas reuniões marcadas para a próxima semana.