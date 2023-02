GNR deteve dois suspeitos de tráfico de droga em Alijó e Sabrosa

Foram apreendidas 330 doses de cocaína, 431 pastilhas de ecstasy, 12 doses de haxixe e duas doses de canábis.

A GNR deteve dois homens, de 23 e 36 anos, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes em Alijó e Sabrosa, e apreendeu drogas como cocaína, ecstasy ou canábis, anunciou esta sexta-feira o Comando Territorial de Vila Real.

A investigação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua decorria há cerca de três meses e culminou na quinta-feira com a realização de quatro buscas e a detenção dos dois homens, que são suspeitos de venderem a droga "diretamente aos consumidores naqueles concelhos".

A GNR disse, em comunicado, que no decorrer das diligências policiais, os militares deram cumprimento a quatro mandados de busca, três domiciliárias e um em veículo, nos concelhos de Alijó e Sabrosa.

As buscas culminaram com a apreensão de 330 doses de cocaína, 431 pastilhas de MDMA (conhecido como ecstasy), 12 doses de haxixe, duas doses de canábis, 68,6 gramas de produto de corte para misturar com produtos estupefacientes, seis selos LSD (substâncias psicoativas), dois frascos com LSD (líquido), três balanças de precisão, uma arma elétrica ('taser'), 100 euros em numerário, dois telemóveis e uma viatura.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial durante o dia desta sexta-feira, no Tribunal Judicial de Alijó, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação da GNR contou com o reforço dos postos territoriais de Alijó e Sabrosa, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) de Peso da Régua, do NIC de Vila Real, dois binómios cinotécnicos do Destacamento de Intervenção (DI) de Vila Real e de duas equipas do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).