Três elementos de um grupo de extrema-direita condenados a pena de prisão por planearem ataque contra Macron

Macron, em 2018.Dos 13 suspeitos de preparar o ataque11 homens e duas mulheres, com idades entre os 26 e 66 anoscondenados a cumprir entre três a quatro anos de prisão, com um a dois anos de pena suspensa.

Um quarto elemento foi condenado a seis meses de pena suspensa por posse de arma ilegal.O grupo, chamado "Les Barjols", estava a ser julgado desde o dia 17 de janeiro.Os procuradores franceses acreditam que os membros do grupo planeavam atacar Macron com uma faca durante uma cerimónia de homenagem à Primeira Guerra Mundial, no leste de França, em novembro de 2018.