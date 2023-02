Homem quer que noiva use vermelho no casamento por já "não ser pura"

Cor do vestido gerou discussão entre o casal.

Uma mulher norte-americana, de 27 anos, está noiva e revelou que o futuro marido quer que use um vestido vermelho no casamento porque já não é virgem. O homem considera que só podem usar branco "as mulheres que são puras".A mulher, que se manteve anónima, partilhou a história num dos fóruns de apoio da comunidade social online reddit, de acordo com o jornal inglês Daily Mail. Explicou que conheceu o marido, que nomeou de Ryan (nome falso), quando tinha 21 anos, que decidiram casar há 10 meses e que este deixou que ela decidisse a maior parte dos preparativos do casamento.A noiva contou que, em novembro, o marido chegou a casa e disse que ela não devia usar branco no casamento porque isso seria "iludir" as pessoas. "Isto foi muito estranho para mim. O Ryan é um tipo muito artístico, por isso pensei que tinha que ver sobre como as fotos iam ficar ou algo do género, mas respondi-lhe que estou decidida a usar branco e ele ficou um pouco irritado, mas deixou passar", escreveu a mulher no reddit.Duas semanas depois, quando a mulher experimentou o vestido branco, o casal teve uma grande discussão. "Ele pediu-me para ver o vestido que eu escolhi, mas eu disse que não porque queria que fosse uma surpresa para o dia do casamento. Então pediu-me para eu dizer só a cor e quando disse que era branco ele 'armou um escândalo'", escreveu a mulher.Ao não conseguirem chegar a acordo, o homem chamou a mãe para intervir, mas ficou surpreendido e desatou a chorar quando esta lhe disse que ele não era virgem, então também devia"usar um fato vermelho no casamento"."O Ryan continua a afirmar que se eu usar branco vou estar a iludir todos os convidados e que é diferente para os rapazes", afirmou a noiva. Com esta confusão, a mulher está a pensar se quer realmente casar, porque a conversa a deixou 'enojada'.Tendo este desabafo sido feito num fórum de apoio online, gerou várias reações por parte dos internautas."Se ele é assim tão inseguro, vai pedir testes de paternidade quando tiverem filhos", "Guarda a mãe, manda o homem fora" e "O que é que os convidados têm que ver com o facto de a mulher ser virgem ou não?", foram alguns comentários deixados na publicação.