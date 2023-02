Marcelo considera que as medidas de habitação correspondem "a uma necessidade de todos os portugueses"

Presidente da República aproveitou a deslocação a Macedo de Cavaleiros para responder a várias questões sobre a atualidade nacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que as medidas de habitação anunciadas pelo governo na quinta-feira correspondem "a uma necessidade de todos os portugueses"."É preciso saber se há máquina para os pôr de pé [Governo e autarquias]" e "se a banca é sensível a certas mudanças que tem de introduzir", acrescentou.Relativamente às manifestações dos professores e às negociações que estão a decorrer com o governo, o Presidente da República acredita que está a caminho uma solução que "cubra um número muito elevado dos problemas [de toda a comunidade docente] e dê um sinal de esperança".Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a sua visita à inauguração do moral em Podence, em Macedo de Cavaleiros, para responder a perguntas dos jornalistas relacionadas com a atualidade nacional.