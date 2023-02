Equipa especial do SEF prende burlão e empresário em fuga à justiça brasileira

Arguidos ficaram sujeitos a apresentações à força de segurança da área de residência.

Uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) especializada na localização e detenção de foragidos à justiça internacional, prendeu esta quinta-feira à tarde dois brasileiros, de 53 e 49 anos, respetivamente na Amadora e Queluz, concelho de Sintra, que se refugiaram em Portugal em fuga a investigações judiciais no país de origem.Ângelo de Sousa Neto, de 53 anos, foi o primeiro a ser detido. Eram 16h00 de quinta-feira, quando uma brigada de inspetores do SEF o interceptou numa rua da Amadora, detendo-o sem que oferecesse resistência. Ângelo Neto estava em Portugal há cerca de quatro anos, e trabalhava como motorista. Tem oito anos e quatro meses de prisão para cumprir no estado brasileiro de Pernambuco, após ter sido condenado por recetação de material furtado. Ao que oapurou, o foragido era dono de pelo menos três empresas no país de origem.Uma investigação provou que recetava, para revenda, material hospitalar furtado em estabelecimentos de saúde públicos. No mesmo inquérito, ficou provado que introduziu no circuito ilegal de tráfico, medicamentos também furtados em hospitais. A mulher foi condenada no mesmo processo, à mesma pena. Fugiu para Portugal com o marido, e quando ambos chegaram ao nosso país chegou a ser detida pela Polícia Judiciária, para presença ao Tribunal da Relação de Lisboa para posterior extradição. No entanto, como é filha de portugueses conseguiu evitar essa medida.Ângelo Neto está, na tarde desta sexta-feira, a ser presente a um juiz para decisão de extradição para o Brasil.Uma hora depois, mas desta feita em Queluz, no concelho de Sintra, a mesma equipa do SEF prendeu Levi Monteiro, de 49 anos. Procurado na zona da capital brasileira, Brasília, é um burlão e falsário já com extensa ficha policial. Foi alvo de um mandado de captura internacional, que o SEF conseguiu agora cumprir, depois de ter falsificado um passaporte para fugir para França. Está em Portugal há cerca de 3 anos, onde chegou sozinho. Estava desempregado. A Relação de Lisboa decide igualmente, na tarde de esta sexta-feira, a sua extradição para o Brasil. Se for acusado incorre numa pena de seis anos de prisão por falsificação de documentos.Os arguidos ficaram sujeitos a apresentações à força de segurança da área de residência.