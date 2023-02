Um em cada três adultos na União Europeia não faz atividade física suficiente

OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

Mais de um em cada três adultos na União Europeia não cumpre as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre atividade física e Portugal é o país mais mal colocado dos 27, revela um relatório divulgado, esta sexta-feira.

O relatório, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), conclui que, em 2016, 35,4% dos adultos dos 27 países da União Europeia não eram suficientemente ativos segundo os critérios da OMS, que recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

De entre os 27 Estados-membros da UE, a Finlândia era o país mais bem colocado, com menos de 20% dos adultos a falharem a recomendação da OMS, enquanto Portugal estava no extremo oposto, com mais de 45% dos adultos a ficarem aquém do recomendado.