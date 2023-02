Cerca de 120 operacionais combatem fogo no concelho de Amares

Incêndio lavra desde a madrugada desta sexta-feira.

Um incêndio florestal que lavra desde a madrugada desta sexta-feira no concelho de Amares, distrito de Braga, mobilizava pelas 18h20 cerca de 120 operacionais apoiados por 35 viaturas, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Cávado disse à agência Lusa que "o incêndio, com duas frentes ativas, está a consumir uma mancha florestal, não havendo casas em risco".

A mesma fonte acrescentou que o combate ao fogo "está a evoluir favoravelmente", não havendo a perspetiva de pedir "mais reforços de meios".

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado pelas 04:48 de hoje, na localidade de Caldelas, Sequeiros e Paranhos.

Pelas 18h20 estavam no terreno 118 operacionais apoiados por 35 viaturas a combater o incêndio, que já teve dois meios aéreos empenhados nas operações de combate às chamas.