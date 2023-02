Chermiti renova pelo Sporting até 2027 e fica com cláusula de 80 milhões de euros

Clube leonino confirmou esta sexta-feira um cenário antecipado por Record, blindando o avançado.

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de Youssef Chermiti, confirmando o cenário antecipado por Record. O avançado, de 18 anos, assinou até 2027, revelaram os leões, e fica com a cláusula mais alta do plantel, de 80 milhões de euros, tal como Diomande e Pote.



Chermiti, recorde-se, tem sido aposta regular de Rúben Amorim, que o tem lançado em dérbis, clássicos e já o viu marcar ao Rio Ave e ao FC Porto; ontem, estreou-o nas provas europeias, diante do Midtjylland.