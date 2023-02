Jovem alemã garante que é a Maddie McCann

"Ajudem-me, preciso falar com Kate e Gerry McCann", escreveu no Instagram.

Uma jovem alemã, de 21 anos, recorreu às redes sociais para revelar que acredita ser a Maddie McCann, menina inglesa que, em 2007, desapareceu na praia da Luz, no Algarve.

"Ajudem-me, preciso falar com a Kate e o Gerry McCann [pais da criança desaparecida]. Acho que posso ser a Madeleine. Preciso de fazer um teste de ADN. Os investigadores da polícia do Reino Unido e da Polónia estão a tentar ignorar-me. Ajudem-me", pode ler-se na publicação que a jovem partilhou no Instagram. De notar que o nome de utilizador escolhido para a conta foi @iammadeleinemccann, que significa em português "eu sou a Madeleine McCann".





View this post on Instagram A post shared by Help me, I need to talk with Kate and Gerry McCann (@iammadeleinemcannofficial)

Foram as parecenças físicas que fizeram com que a jovem acreditasse ser a criança desaparecida. "Tenho a mesma marca no olho", escreveu numa publicação na qual é possível comparar o rosto da criança desaparecida há 16 anos com o da jovem. No perfil de Instagram, são várias as fotografias publicadas nos últimos dias para mostrar as semelhanças.



A jovem rapaidamente viralizou na Internet com a revelação, sendo que a sua rede social já conta com mais de 120 mil seguidores.



"Não sei quem sou. Sinto-me realmente muito mal. Não sou mentirosa, digo o que penso e aquilo que acho ser a verdade. Acredito ser a Maddie", disse num vídeo partilhado naquela rede social.

View this post on Instagram A post shared by Help me, I need to talk with Kate and Gerry McCann (@iammadeleinemcannofficial)





Maddie desapareceu em maio de 2007 de um apartamento perto da praia da Luz, no Algarve. Ainda não tinha completado quatro anos. O caso permanece sem solução depois de 16 anos com centenas de suspeitos investigados e milhares de pistas seguidas.