Morreu João Salgueiro, antigo ministro das Finanças

João Salgueiro, antigo ministro das finanças, morreu esta sexta-feira. O economista, banqueiro e político, tinha 88 anos. A notícia foi lamentada pelo Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, no site da Presidência."Portugal perde hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", pode ler-se.

O economista, foi fundador e mais tarde presidente da Sedes -- Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, constituída em 1970, para a qual Marcelo Rebelo de Sousa entrou pouco depois.

Licenciado em Economia, João Salgueiro foi subsecretário de Estado do Planeamento antes do 25 de abril de 1974, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983.

Foi também deputado eleito pelo PSD, vice-governador do Banco de Portugal, presidente do Banco de Fomento Exterior, administrador da Caixa Geral de Depósitos e vice-presidente do Conselho Económico e Social.

João Salgueiro em 1985 defrontou Cavaco Silva na corrida à liderança do PSD e perdeu, por uma diferença de 57 votos.



"O Presidente da República evoca e agradece o seu constante e sempre prospetivo contributo cívico, assinalado com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que lhe atribuiu em 2021, e apresenta os seus sentidos sentimentos à sua Família", concluiu Marcelo na mensagem.