Toneladas de lixo vão ser retiradas da antiga Messe Militar depois de CMTV denunciar refúgio de droga

Toxicodependentes usavam espaço do Ministério da Defesa como a sua casa.

Toneladas e toneladas de lixo. Um trabalho de limpeza que será demorado e que obrigará à ajuda da Polícia Municipal do Porto. Depois do programa ‘Doa a quem Doer’, da CMTV, ter denunciado que as antigas instalações da Messe Militar eram abrigo de toxicodependentes, o Ministério da Defesa fez finalmente alguma coisa. Avançou para o terreno e vai agora fechar definitivamente o espaço para que não volte a ser um refúgio de droga.









Na quinta-feira foram retirados os três toxicodependentes que moravam na casa e foi também destruído o acesso que tinha sido feito pelos moradores clandestinos. Ontem, começaram a ser feitos os primeiros trabalhos de limpeza - o que, no entanto, ainda vai demorar vários dias.

O espaço será depois definitivamente fechado, para agrado dos moradores que falavam em problemas de segurança. “A câmara já tinha vedado o espaço mas não podia fazer mais. Isto era um verdadeiro atentado à saúde pública, com pessoas a drogar-se a céu aberto, com cenas de sexo à luz do dia e com o aumento dos assaltos e furtos na zona”, disse ao CM uma moradora que pediu para não ser identificada.





Rui Moreira também já tinha manifestado a sua indignação. O autarca portuense enviou várias cartas ao Ministério da Defesa a pedir a intervenção urgente, mas nada tinha sido feito. O espaço na Rua do Ouro, com vista privilegiada para o rio, está muito perto dos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres, um dos principais focos do tráfico. A situação agravou-se nos últimos anos com o proliferar do tráfico em várias zonas da freguesia de Lordelo do Ouro.





Entretanto, a Câmara Municipal do Porto também estuda uma solução para o Jardim da Pasteleira, que também está transformado em local de consumo. Parte do jardim - o que dá acesso ao bairro - poderá também ser fechado, para evitar o consumo a céu aberto.