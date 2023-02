Batidas à raposa com recurso a pau provocam contestação

Movimento critica “abate de animais indefesos” e tem petição a exigir fim da caça.

As batidas à raposa previstas para este mês em Aljubarrota (Alcobaça) e São João de Loure e Frossos (Albergaria-a-Velha) estão a gerar contestação. O Movimento pela Abolição da Caça à Raposa repudia as iniciativas, afirmando tratar-se de “um abate de animais indefesos, de parte integrante do património natural, que deve ser protegido”. Numa petição com 30 475 assinaturas, a enviar à Assembleia da República, é pedida “uma alteração legislativa que tenha como finalidade proteger estes animais”.





