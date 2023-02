Polícia alemã continua sem provas que pedófilo Christian Brueckner é o raptor de Maddie McCann

Madeleine McCann, é culpado. As autoridades alemãs consideram que Brueckner é o principal suspeito de ter raptado e assassinado a jovem britânica,em 2007, mas despois de três anos de investigação, os procuradores ainda não formalizaram uma acusação.Um amigo que conhecia o alemão dos tempos em que viviam juntos no Algarve tem falado com os detetives nos últimos meses. "Eles [os detetives] acreditam que foi o Chris, dizem que sabem que foi ele, mas disseram-me que não têm provas", contou ao Daily Mirror.

Christian Brueckner nega qualquer envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann e encontra-se a cumprir uma pena de sete anos de prisão por violação. Em outubro de 2022 foi acusado de cinco crimes sexuais alegadamente cometidos em Portugal entre 2000 e 2017.