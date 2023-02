Cristina Ferreira gozada por ex-patrão

Dono da SIC fez piada com as 'Cristina Talks'.

Apesar de ter saído da SIC a 17 de julho de 2020, Cristina Ferreira continua a ser relembrada nas corredores – e não só – do canal de Paço de Arcos. O processo em tribunal que envolve a atual diretora da Ficção e Entretenimento da TVI – e também acionista – ainda decorre – mas já lá vamos –, no entanto, os antigos patrões parecem não esquecer a figura da antiga apresentadora do 'Programa da Cristina'.