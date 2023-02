Pai reunido com mulher e filha recém-nascida após 11 dias preso debaixo dos escombros do sismo na Turquia

Bebé tinha três horas de vida quando terramoto abalou a maternidade.

Mustafa Avci, um sobrevivente dos sismos na Turquia resgatado esta sexta-feira, conseguiu reunir-se com a mulher, Bilge, e a filha recém-nascida, este sábado. "Tinha tanto medo que a minha bebé crescesse sem pai", afirmou o homem.

De acordo com o jornal britânico The Independent, Mustafa Avci, de 33 anos, foi resgatado após 11 dias aprisionado nos escombros de um hospital em Antakya, na Turquia. "Pensei que a minha família tinha morrido", disse o pai aos repórteres.

O homem estava no rés-do-chão da clínica e saiu "para apanhar um pouco de ar" quando o sismo abalou a Turquia a 6 de fevereiro. Bilge, com 28 anos, tinha acabado de dar à luz e estava a ser vista por médicos no quarto andar, refere o jornal.

De acordo com a mesma fonte, a mãe e a recém-nascida não ficaram gravemente feridas, mas o homem ficou preso nos escombros.



Duas pessoas foram também resgatadas na Turquia na sexta-feira, com 12 e 26 anos.

O terramoto que abalou a Turquia e a Síria já causou mais de 45 mil mortes.