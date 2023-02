Presidente da República pede ao Conselho das Ordens de Mérito para averiguar condecoração de António Cardoso

Correio da Manhã noticiou este sábado que Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a medalha da Ordem do Mérito a empresário com uma dívida milionária ao fisco.

solicitou ao Conselho das Ordens de Mérito para averiguar a situação à luz da regulamentação aplicável."

A dívida reclamada pelo Fisco a Adriano Correia Cardoso resulta, segundo um acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de uma inspeção fiscal efetuada aos rendimentos e movimentos de dinheiro nas contas bancárias particulares do empresário, entre 2009 e 2012.

A Presidência da República reagiu este sábado à manchete doque noticiava a condecoração de António Cardoso por Marcelo Rebelo de Sousa. O empresário do setor da restauração deve cerca de dois milhões ao fisco e recebeu a medalha da Ordem do Mérito atribuída pelo Presidente da República.Numa nota publicada esta tarde na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa esclarece que ""Já tinha transmitido aoque o Sr. António Cardoso foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito, na sequência de proposta do respetivo Conselho das Ordens, baseada em informações transmitidas por uma personalidade do Porto, professor universitário e diretor num hospital", acrescenta.Segundo o empresário, a condecoração, ocorrida no mês passado, foi motivada pela ajuda que os seus restaurantes deram ao hospital de São João, no Porto, durante a pandemia.