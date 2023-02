Míssil israelita atinge edifícios e faz vários mortos em Damasco na Síria

Há relatos de vários feridos.

Um míssil lançado por Israel atingiu este sábado um edifício residencial em Damasco, na Síria, matando várias pessoas e deixando outras feridas, avança a Reuters.O prédio situa-se no bairro de Kafr Sousa, no centro da capital, perto de um grande complexo de segurança junto a instalações iranianas, referiram testemunhas e uma fonte oficial.Vários edifícios foram destruídos numa zona densamente povoada, perto da praça Omayyad, no coração de Damasco, local onde edifícios de segurança de vários andares se situam dentro de áreas residenciais.Em atualização