Contribuintes pagam nova frota de 53 aviões da TAP

A TAP vai pagar pelos 53 aviões adquiridos à Airbus, que resultaram da troca de aeronaves efetuada durante a gestão de David Neeleman, mais de 3,38 milhões de dólares: ao câmbio atual, esta verba corresponde a cerca de 3,2 mil milhões de euros. Ou seja, é caso para concluir que os 3,2 mil milhões de euros que o Estado injetou na empresa, no âmbito do plano de reestruturação, servirão, na prática, para financiar os custos da TAP com os 53 aviões A330-900neo, A321neo e A320neo.Saiba mais no site do Correio da Manhã