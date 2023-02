Jovem inventa violação e manda homem inocente para a cadeia

Mulher, que tinha 17 anos na altura, queria esconder da família que passara a noite num hotel com o namorado.

A jovem, de 17 anos, disse ter sido violada ao sair de um bar, em Torres Vedras. Descreveu o homem que a atacou, a roupa que usava e assegurou que o reconheceria se o voltasse a ver. Fez a queixa, uma reconstituição com a Polícia Judiciária e exames médicos. Identificou o agressor nas imagens de videovigilância do bar e numa linha de reconhecimento. O suspeito acabou detido e colocado em prisão preventiva, mas era afinal inocente. A mentira durou 54 dias. Tudo para esconder da mãe e do padrasto que passara a noite num hotel, com o namorado.





