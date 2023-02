China pede à UE mais cooperação para "injetar estabilidade" no mundo

Responsável pela política externa chinesa reuniu-se com Josep Borrell, à margem da Conferência sobre Segurança de Munique.

O responsável pela política externa chinesa, Wang Yi, afirmou no sábado que a China e a União Europeia (UE) devem cooperar mais para "injetar estabilidade no mundo", de acordo com fonte oficial.

Wang Yi reuniu-se com o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, à margem da Conferência sobre Segurança de Munique, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado divulgado este domingo.

O chefe da diplomacia chinesa disse a Borrell que Pequim e Bruxelas devem ser "parceiros e não rivais" e que "os consensos superam de longe as diferenças".