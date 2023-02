Colisão entre dois carros faz um ferido grave em Anadia

Vítima foi transportada para o Hospital Universitário de Coimbra.

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta manhã de domingo, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 08h39, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, no IC2, na união de freguesias de Talentos, Aguim e Óis do Bairro. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra também foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Anadia, para o Hospital Universitário de Coimbra. A GNR investiga as causas do acidente.