Idoso morre esmagado entre dois carros em Almada

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu esmagado entre dois carros, este domingo, no Feijó. O óbito foi declarado no local.Ao tentar por o carro a trabalhar, de empurrão, não conseguiu entrar na viatura que começou a ganhar balanço e só parou quando embateu num outro carro, ficando o homem esmagado entre os dois.No local estiveram mais de uma dezena de operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, Inem e PSP.Moradores contam aoque o homem estava a tentar por o carro a trabalhar quando a viatura ganhou balanço e esmagou o homem contra outro carro."Era uma pessoa de idade, tinha dificuldade a andar e tinha certos problemas de saúde", disse um dos moradores.