Militares portugueses doam material a Hospital Comunitário na República Centro-Africana

Hospital das Forças Armadas de Portugal cedeu o equipamento.

Os militares portugueses em missão das Nações Unidas na República Centro-Africana doaram material ao Hospital Comunitário de Bangui, capital daquele país dilacerado por uma década de confrontos armados. O equipamento foi cedido através do Hospital das Forças Armadas de Portugal.O Tenente-coronel Larangeiro Neto, conjuntamente com uma delegação dos médicos e socorristas da força portuguesa, entregou 3 camas para adultos, 1 maca ginecológica, 1 ecógrafo com sonda ginecológica, 4 berços para recém nascidos, 1 marquesa pediátrica, 1 marquesa de adulto, 1 estante para arrumação de equipamento médico, 1 balança de adulto, 1 balança pediátrica, 4 equipamentos para avaliação da glicémia, 1 caixa de garrotes e diverso equipamento de proteção individual (1500 fatos/batas descartáveis, 500 máscaras FP21, 6 caixas de luvas esterilizadas e 10 caixas de luvas de uso comum, 200 pares de óculos de proteção)."Esta doação irá garantir uma melhoria significativa nos cuidados prestados aos utentes daquele hospital, aumentando exponencialmente as capacidades de internamento, reiterando assim o apoio do contingente português à população civil da República Centro-Africana", assinalam as Forças Armadas.A 12ª Força Nacional Destacada na MINUSCA conta com 215 militares, na sua maioria Tropas Especiais Paraquedistas do Exército Português, incluindo, também, militares de outras Unidades do Exército, que reforçam a sua capacidade operacional, um militar da Marinha Portuguesa e três militares da Força Aérea Portuguesa, que constituem uma Equipa de Controlo Aéreo Tático.