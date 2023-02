Corpo do futebolista Christian Atsu repatriado para o Gana

Familiares, Federação de Futebol do Gana e governo vão receber o corpo que esta programado chegar a Acra por volta das 19h40.

O corpo do futebolista ganês Christian Atsu, encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia, vai ser repatriado este domingo para o Gana, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.

"Os restos mortais serão acompanhados pela família e pelo embaixador ganês na Turquia, num voo que chegará a Acra às 19h40. O corpo será recebido por familiares, pela Federação de Futebol do Gana e governo", pode ler-se na nota emitida no site oficial do ministério.

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto, no sábado, sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 06 de fevereiro que afetou também a Síria.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O avançado internacional ganês representou o FC Porto entre 2009 e 2013, com um empréstimo ao Rio Ave pelo meio (2011/12), tendo posteriormente alinhado no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu ingressou no clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), perto do epicentro do violento sismo que atingiu a Turquia em 06 de fevereiro.

O sismo, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira, deixando também milhares de feridos e desabrigados ao frio.